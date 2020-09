L’auto esce di strada e si ribalta: 21enne muore sul colpo, ferito l’amico (Di sabato 26 settembre 2020) Tragedia nella notte a Cogollo del Cengio. Due giovani a bordo dell’automobile stavano percorrendo la strada provinciale di Vicenza, quando il ragazzo alla guida perde il controllo del mezzo e finisce fuori strada. L’auto è irriconoscibile e il 21enne perde la vita sul colpo. Sul posto sono intervenuti i sanitari e i vigili del fuoco, che hanno trovato i due giovani intrappolati nell’abitacolo. Erano le 3 della notte quando in via Via Valle, lungo la SP 350, a Cogollo del Cengio, in provincia di Vicenza, l’auto finisce fuori strada uscendone totalmente distrutta. A bordo del mezzo due amici, giovanissimi, rimasti intrappolati dentro l’abitacolo. Grave il passeggero, trasportato in codice rosso all’ospedale. Per il 21enne alla guida, invece, ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 26 settembre 2020) Tragedia nella notte a Cogollo del Cengio. Due giovani a bordo dell’automobile stavano percorrendo laprovinciale di Vicenza, quando il ragazzo alla guida perde il controllo del mezzo e finisce fuori. L’auto è irriconoscibile e ilperde la vita sul. Sul posto sono intervenuti i sanitari e i vigili del fuoco, che hanno trovato i due giovani intrappolati nell’abitacolo. Erano le 3 della notte quando in via Via Valle, lungo la SP 350, a Cogollo del Cengio, in provincia di Vicenza, l’auto finisce fuoriuscendone totalmente distrutta. A bordo del mezzo due amici, giovanissimi, rimasti intrappolati dentro l’abitacolo. Grave il passeggero, trasportato in codice rosso all’ospedale. Per ilalla guida, invece, ...

