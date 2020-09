Kate Middleton: aiuta i genitori in difficoltà (Di sabato 26 settembre 2020) Kate Middleton, moglie del principe William, ha incontrato in un parco alcune mamme che hanno offerto supporto ad altri genitori per far fronte ai problemi causati dal lockdown. La duchessa ha discusso di programmi di sostegno per le famiglie. Kate Middleton ha trascorso una giornata all’insegna del volontariato “peer-to-peer”, “alla pari”, ascoltando le testimonianze di vari genitori che hanno aiutato altre famiglie durante il lockdown per la pandemia. LaArticolo completo: Kate Middleton: aiuta i genitori in difficoltà dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di sabato 26 settembre 2020), moglie del principe William, ha incontrato in un parco alcune mamme che hanno offerto supporto ad altriper far fronte ai problemi causati dal lockdown. La duchessa ha discusso di programmi di sostegno per le famiglie.ha trascorso una giornata all’insegna del volontariato “peer-to-peer”, “alla pari”, ascoltando le testimonianze di variche hannoto altre famiglie durante il lockdown per la pandemia. LaArticolo completo:in difficoltà dal blog SoloDonna

