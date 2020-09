Inter Fiorentina 0-0 LIVE | fischio d’inizio

(Di sabato 26 settembre 2020) Allo Stadio San Siro, la 2ª giornata di Serie A 2020/21 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo Stadio “San Siro”,si affrontano nel match valido per la 2ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-0 MOVIOLAd’inizio – si gioca Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE0-0: risultato e tabellino(3-5-2) – Handanovic, D’Ambrosio, Bastoni, Kolarov, Young, Barella, Brozovic, Perisic, Eriksen, Lautaro, Lukaku. A disposizione: Radu, Hakimi, Gagliardini, Sanchez, Sensi, Ranocchia, Vidal, Dalbert, ...

Inter : ?? | MATCHDAY PROGRAMME Riparte la @SerieA e torna il magazine targato #InterMediaHouse con tantissime novità! ??… - tvdellosport : ?? #Commisso a #Sportitalia: “L’#Inter è la squadra più forte d’Italia” ???? Le parole del presidente della… - DiMarzio : Dal cambio di ruolo all'idolo #Xavi. Le parole di #Sensi - UgoBaroni : RT @tuttosport: #Inter-#Fiorentina, le formazioni ufficiali: fuori #Vidal e #Hakimi, giocano #Young e Brozovic ? ?? - Stewie1899 : Fiorentina 1 Inter ZERO! -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Fiorentina

3' - GOOOOOLLL!!! GOOOLLL!! LA SBLOCCA SUBITO LA FIORENTINA CON KOUAME! 0' - VIA! Si parte! Primo pallone giocato dalla Fiorentina. 20.47 - Minuto di silenzio in onore dell'ex arbitro De Santis, scomp ...Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria, Assistenza e Contatti. Tutti i marchi Sk ...