Highlights e gol Inter-Fiorentina 4-3 | Serie A 2020 2021 VIDEO

Gli Highlights e le azioni salienti di Inter-Fiorentina 4-3, match della seconda giornata di Serie A 2020/2021. A San Siro a sbloccare le marcature ci pensa la Fiorentina dopo appena 4′ di gioco: Biraghi crossa, Kolarov perde il duello con Kouamé che dopo un assist di Bonaventura mette in rete. La risposta nerazzurra c'è solo nel finale di tempo: Barella fa partire un contropiede e serve Lautaro che col destro fredda Dragowski. Ma nel secondo tempo succede letteralmente di tutto. La Fiorentina passa in vantaggio con i gol di Castrovilli e Chiesa su assist geniali di Ribery. Ma l'Inter c'è e rimonta di nuovo: prima con Lukaku su assist di Hakimi, poi col gol dell'uomo che nei momenti di ...

