Garko al GF? Selvaggia Lucarelli smonta tutto | a valanga sul reality

"Garko usato per spostare l'attenzione". Ne è sicura Selvaggia Lucarelli che punge il Grande Fratello Vip dopo la puntata andata in onda ieri sera dove il coming out non esplicito di Gabriel Garko ha monopolizzato la quarta diretta del reality Mediaset. I social hanno apprezzato la sincerità anche se si trattava del segreto di Pulcinella come lo hanno definito lo stesso attore e Patrizia de Blanck che venerdì sera a Signorini ha detto papale, papale: "Beh, lo sapevamo tutti! Dietro le spalle era cosa nota. Poi apprezzo lo sforzo e mi complimento". Ma la smozzicata dichiarazione sul proprio orientamento sessuale da parte di Garko è servita a "insabbiare" il ben più scottante Ares gate. Questo lo hanno capito in tanti, anche ...

