Crozza-Di Battista e l’analisi sconsolata sul M5s | ‘Abbiamo perso ovunque | pure dove non si votava’

Maurizio Crozza nella nuova puntata di Fratelli di Crozza – in onda il venerdì in prima serata sul Nove e in live streaming su Dplay – veste i panni di uno sconsolato Alessandro Di Battista alle prese con la più grande sconfitta elettorale del Movimento 5 stelle: "Abbiamo perso ovunque: abbiamo perso dove sono andato io e ho parlato, dove non sono andato io e non ho parlato. Abbiamo perso in coalizione, abbiamo perso dove siamo stati moderati, dove siamo stati duri e puri, dove siamo stati ricchi e poveri. Abbiamo perso pure dove non si votava".

