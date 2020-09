Conte: "Dobbiamo rialzarci" (Di sabato 26 settembre 2020) “Ripartire significa ritrovare la fiducia nel fatto che l’Italia ha un potenziale enorme: Dobbiamo rialzarci per accelerare, non per stare in piedi come prima.L’Italia può, deve osare”. Lo dice il premier Giuseppe Conte in un videomessaggio all’evento a Bologna di Riparte l’Italia. Che aggiunge: “In questi giorni firmerò un decreto per individuare i cantieri da accelerare e i relativi commissari”. “Veniamo da mesi molto difficili, combattiamo una pandemia inattesa e sconosciuta. Non Dobbiamo disunirci o sfilacciarci nella fase decisiva della ricostruzione”, ha sottolineato il premier. Leggi su huffingtonpost (Di sabato 26 settembre 2020) “Ripartire significa ritrovare la fiducia nel fatto che l’Italia ha un potenziale enorme:per accelerare, non per stare in piedi come prima.L’Italia può, deve osare”. Lo dice il premier Giuseppein un videomessaggio all’evento a Bologna di Riparte l’Italia. Che aggiunge: “In questi giorni firmerò un decreto per individuare i cantieri da accelerare e i relativi commissari”. “Veniamo da mesi molto difficili, combattiamo una pandemia inattesa e sconosciuta. Nondisunirci o sfilacciarci nella fase decisiva della ricostruzione”, ha sottolineato il premier.

