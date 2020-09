(Di sabato 26 settembre 2020) AGI - Leai"cercheremo di portarli alConsiglio dei ministri, stiamo lavorando sul piano tecnico". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe, intervenendo al Festival dell'Economia di Trento. Sulleda apportare, ha sottolineato, "già prima dell'estate è stato fatto un lavoro intenso. Vogliamo allargare il meccanismo die protezione per i cittadini e per i migranti che spesso arrivano in condizioni di fortuna. E' un progetto molto più ampio". Quanto al piano Ue presentato in settimana dalla presidente della Commissione von der Leyen,ha affermato: "Se si afferma un meccanismo di ...

Agenzia_Italia : Conte accelera sui decreti sicurezza: modifiche al primo Cdm 'utile' - rokerdiego_ : ?????????????????? Conte accelera sui decreti sicurezza: modifiche al primo Cdm 'utile' - Notiziedi_it : Conte accelera sui decreti sicurezza: modifiche al primo Cdm ‘utile’ - fisco24_info : Conte accelera sui decreti sicurezza: modifiche al primo Cdm 'utile': AGI - Le modifiche ai decreti sicurezza 'cerc… - zazoomblog : Conte accelera entro fine anno cashback. E chiede stop commissioni per piccole spese - #Conte #accelera #entro… -

Ultime Notizie dalla rete : Conte accelera

AGI - Agenzia Italia

AGI - Le modifiche ai decreti sicurezza "cercheremo di portarli al primo Consiglio dei ministri utile, stiamo lavorando sul piano tecnico". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, int ..."Boeri - dice Conte - è professore universitario e arriverà lavorando ... la fiducia nel fatto che l'Italia ha un potenziale enorme. Dobbiamo rialzarci per accelerare, non per stare in piedi come ...