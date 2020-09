Carcere: droga e cellulari dopo colloquio con madre e sorella (Di sabato 26 settembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiSalerno – “dopo il colloquio in Carcere con madre e sorella minorenne, un detenuto è stato trovato in possesso di droga e telefoni cellulari: la Polizia Penitenziaria ha scoperto il suo tentativo di introdurre dello stupefacente; è successo nel pomeriggio di venerdì nel Carcere di Salerno“, denuncia il Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria Sappe per voce del Segretario nazionale della Campania Emilio Fattorello. Dice: “Apprezzamento per la sagacia e la professionalità dei poliziotti penitenziari in servizio nel Carcere di Salerno, sempre in prima linea nel contrasto alle attività illecite ed alla diffusione di ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 26 settembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiSalerno – “ilinconminorenne, un detenuto è stato trovato in possesso die telefoni: la Polizia Penitenziaria ha scoperto il suo tentativo di introdurre dello stupefacente; è successo nel pomeriggio di venerdì neldi Salerno“, denuncia il Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria Sappe per voce del Segretario nazionale della Campania Emilio Fattorello. Dice: “Apprezzamento per la sagacia e la professionalità dei poliziotti penitenziari in servizio neldi Salerno, sempre in prima linea nel contrasto alle attività illecite ed alla diffusione di ...

