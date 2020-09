Cambiasso | «Manette Mourinho? Mia espulsione inventata»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 26 settembre 2020) Estebanha ricordato l’rimediata in un Inter Sampdoria, gara resa celebre dal gesto delledi JoséEsteban, ex centrocampista dell’Inter, ha ricordato l’rimediata contro la Sampdoria, gara resa celebre dal gesto delledi José. «La partita contro la Samp, quella delledi Mou? Io fui attento a non trascendere, duro nella sostanza ma accettabile nella forma, e dissi all’arbitro che aveva rovinato la partita. La mia squalifica si deve al rapporto di un’ispettrice della procura che scrisse di avermi visto colpire Gastaldello nel tunnel degli spogliatoi. Non era vero, Gastaldello stesso scrisse una lettera alla ...