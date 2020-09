Calciomercato Juventus | c’è la chiave per Correa | ecco la proposta

Leggi su tuttojuve24

(Di sabato 26 settembre 2020) Le sorprese deldellanon sono finite, e dopo l’arrivo di Alvaro Morata potrebbe esserci un altro innesto nel reparto offensivo. Infatti i bianconeri starebbero tentando di portare a Torino Joaquin, attaccante rifinitore della Lazio che è dotato di tutte le qualità che farebbero comodo a Pirlo. Sarebbe stato proprio l’allenatore bresciano a suggerire l’argentino alla dirigenza. Il numero 11 della Lazio conosce bene il nostro campionato, ed è uno dei giocatori più qualitativi della Serie A. Ma ogni tentativo per il 26enne biancoceleste potrebbe essere difficoltoso, anche per via della valutazione che ne fa il presidente Lotito, di circa 50 milioni. Cifra che al momento sarebbe fuori dalle possibilità delle casse juventine, che non potrebbero andare oltre ...