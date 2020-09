Boscaglia: “Il Palermo deve scendere in campo per vincere. Avversarie? Ecco chi temo di più” (Di sabato 26 settembre 2020) Roberto Boscaglia si proietta alla sfida che il Palermo giocherà in casa del Teramo domenica alle ore 15,00.Boscaglia: “A Teramo mancheranno alcuni tra i nuovi arrivati, dobbiamo essere squadra”Il tecnico rosanero, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro gli abruzzesi, ha parlato delle Avversarie che nel corso di quest'annata si propongono come favorite del torneo quali Bari e Ternana."Le Avversarie da temere? Direi che sono tutte quante dato che al momento non sappiamo neanche noi chi siamo, il Palermo deve scendere in campo per vincere tutte le partite. Ci sono squadre che si stanno attrezzando per fare il salto, su tutte direi Bari e Ternana. Dobbiamo restare ... Leggi su mediagol (Di sabato 26 settembre 2020) Robertosi proietta alla sfida che ilgiocherà in casa del Teramo domenica alle ore 15,00.: “A Teramo mancheranno alcuni tra i nuovi arrivati, dobbiamo essere squadra”Il tecnico rosanero, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro gli abruzzesi, ha parlato delleche nel corso di quest'annata si propongono come favorite del torneo quali Bari e Ternana."Leda temere? Direi che sono tutte quante dato che al momento non sappiamo neanche noi chi siamo, ilinpertutte le partite. Ci sono squadre che si stanno attrezzando per fare il salto, su tutte direi Bari e Ternana. Dobbiamo restare ...

