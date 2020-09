Adua del Vesco abbraccia Gabriel al GF VIP 5: in casa non la prendono benissimo (Di sabato 26 settembre 2020) Il momento in cui Gabriel Garko davanti ad Adua del Vesco ha letto una lettera davvero molto molto importante, è stato sicuramente carico di emozioni. Adua e Gabriel hanno cercato di mantenere le distane di sicurezza ma alla fine si sono abbracciati. Cosa che non è possibile fare, considerate le distanze che devono essere mantenute in tv, il fatto che nessuno dei due indossasse la mascherina ( a differenza ad esempio di quanto avviene nello studio di Uomini e Donne). E’ chiaro però che non si può urlare allo scandalo, pensiamo ad esempio ai concorrenti di Ballando con le stelle che stanno una settimana liberi di vivere la loro vita e poi scendono in pista, stanno in saletta. Insomma anche in tv si cerca, tamponi permettendo, di convivere con il ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 26 settembre 2020) Il momento in cuiGarko davanti addelha letto una lettera davvero molto molto importante, è stato sicuramente carico di emozioni.hanno cercato di mantenere le distane di sicurezza ma alla fine si sonoti. Cosa che non è possibile fare, considerate le distanze che devono essere mantenute in tv, il fatto che nessuno dei due indossasse la mascherina ( a differenza ad esempio di quanto avviene nello studio di Uomini e Donne). E’ chiaro però che non si può urlare allo scandalo, pensiamo ad esempio ai concorrenti di Ballando con le stelle che stanno una settimana liberi di vivere la loro vita e poi scendono in pista, stanno in saletta. Insomma anche in tv si cerca, tamponi permettendo, di convivere con il ...

