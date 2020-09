(Di sabato 26 settembre 2020) Fa discutere la nuovadelche impone, in presenza di sintomi sospetti, fra cui oltre 37,5 gradi di febbre, che il pediatra o il medico famiglia richiedano tempestivamente il test diagnostico per la diagnosi di Covid-19 a studenti e operatori scolastici. E serve la comunicazione al Dipartimento di prevenzione

Capezzone : +++Oggi su @laveritaweb+++ Ecco perché #Conte l’altro giorno non ha fatto “l’ultimo miglio” verso la scuola del fig… - fanpage : Forza piccolo Sirio - Corriere : La storia di Sirio, 7 anni - FirenzePost : A scuola solo con tampone e certificato: circolare del ministero. Genitori perplessi - MarySpes : RT @NonVaccinato: Dalle Istituzioni possono arrivare solo pagine e pagine di Protocolli da applicare. Siamo al 17 settembre. Non reggono. N… -

Ultime Notizie dalla rete : scuola solo

Le Asl hanno infatti recepito una circolare della Regione Abruzzo, che però non indicava l’obbligatorietà del certificato dopo un solo giorno di assenza per malattia. E’ quanto accade, non senza ...ROMA – Fa discutere la nuova circolare del ministero che impone, in presenza di sintomi sospetti, fra cui oltre 37,5 gradi di febbre, che il pediatra o il medico famiglia richiedano tempestivamente il ...