Vite al limite, Coliesa muore a 41 anni dopo un bypass gastrico: era in coma (Di venerdì 25 settembre 2020) Tra le protagoniste del programma televisivo Vite al limite è giusto ricordare Coliesa McMillian che purtroppo è morta qualche ora fa all’età di 41 anni. Scopriamo subito cos’è successo. Tragico epilogo Tra le protagoniste del programma Vite al limite in cui il Dott Nowzaradan si mostra determinato e ferreo con i suoi pazienti, è giusto … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di venerdì 25 settembre 2020) Tra le protagoniste del programma televisivoalè giusto ricordareMcMillian che purtroppo è morta qualche ora fa all’età di 41. Scopriamo subito cos’è successo. Tragico epilogo Tra le protagoniste del programmaalin cui il Dott Nowzaradan si mostra determinato e ferreo con i suoi pazienti, è giusto … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

fanpage : #viteallimite, Coliesa McMillian non ce l'ha fatta, era in coma dopo un bypass gastrico - takeawayo : comunque vite al limite insieme a bake off best programmi mandati in onda da real time - AlleviLaura : @GuidoAnzuoni Io guardo le repliche di Vite al Limite su real time. - scvrpjon : @lachewinchester Quando facevano er:storie incredibili, body bizarre, malattie misteriose, io e la mia ossessione,… - edismyreligion : se mangiassi come lei sarei su vite al limite grazie al mio metabolismo pazzesco ???? manco quello c'ho di bono ???? -