Violento temporale in Alta Irpinia, bloccata la SP143

Bagnoli Irpino (Av) – Un Violento temporale si è abbattuto qualche ora fa in Alta Irpinia. A causa di uno smottamento provocato dalle forti precipitazioni è bloccata la SP143 tra Bagnoli Irpino e Acerno. Sono in corso le operazioni per il ripristino della circolazione. Fortunatamente non si registrano feriti. Sul posto i Carabinieri della Compagnia di Montella.

