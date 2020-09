Valorant | l’annuncio di 100 Thieves | “Parteciperemo a First Strike” Ma il roster è ancora incompleto

Leggi su esports247

(Di venerdì 25 settembre 2020) Non è servito molto tempo a Riot Games per annunciare il futuro dei torneidopo la conclusione della serie Ignition in Nord America, dato che l’eventoStrike prenderà il via molto presto. Mentre le varie squadre stanno lavorando sodo per rimettersi in carreggiata e farsi trovare pronti per un’altra competizione ufficiale sponsorizzata da Riot, c’è un’organizzazione di esports che èin fase di “ricostruzione”. Stiamo parlando di 100, che negli ultimi tempi si è fatta notare principalmente per alcuni risultati a dir poco deludenti. Anche per questo il team ha deciso di rinnovare il suo, confermando solo l’ex star di CS:GO, Spencer “Hiko” Martin. Dopo aver ufficializzato ...