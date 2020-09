Uomini e Donne, Puntata di Oggi: Gemma Umiliata Dai Suoi Corteggiatori! (Di venerdì 25 settembre 2020) Uomini e Donne, Puntata di Oggi: Gemma viene messa in imbarazzo dai Suoi corteggiatori, che rifiutano di uscire con lei. Intanto Stefania ed Alessandro litigano per un errore di lui, ma poi si riconciliano… Nella Puntata di Oggi di Uomini e Donne, come sempre si è parlato a lungo di Gemma che ha avuto una brutta delusione da entrambi i Suoi corteggiatori. Nel frattempo, anche Stefania ed Alessandro hanno litigato. Ecco che cosa è successo Oggi. Uomini e Donne, Puntata di Oggi: Biagio e Paolo non escono con Gemma! La Puntata si apre di nuovo con ... Leggi su uominiedonnenews (Di venerdì 25 settembre 2020)diviene messa in imbarazzo daicorteggiatori, che rifiutano di uscire con lei. Intanto Stefania ed Alessandro litigano per un errore di lui, ma poi si riconciliano… Nelladidi, come sempre si è parlato a lungo diche ha avuto una brutta delusione da entrambi icorteggiatori. Nel frattempo, anche Stefania ed Alessandro hanno litigato. Ecco che cosa è successodi: Biagio e Paolo non escono con! Lasi apre di nuovo con ...

