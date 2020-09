Un silenziatore e 70 proiettili in casa | forse Baima Poma pianificava da tempo l’omicidio

(Di venerdì 25 settembre 2020) Une 70in. Settanta munizioni sono state ritrovate in una busta conservata nella cucina delladi Rivara dove è Claudioha ucciso suo figlio e si è ucciso. Ha usato un’arma con matricola abrasa di provenienza illegale e dotata di unfabbricato artigianalmente. Non voleva che qualcuno sentisse quando avrebbe fatto fuoco. Non voleva fare rumore, per questo, Claudio, l’operaio 47enne di Rivara, in provincia di Torino, che ha ucciso il figlioletto Andrea a colpi di pistola. Per questo, il 47enne ha montato unfabbricato artigianalmente sulla Beretta modello 71, con matricola abrasa, con la quale ha sparato al ...

RIVARA. Claudio Baima Poma voleva solo uccidere il figlio e quindi suicidarsi, come è poi accaduto, oppure aveva in mente di ammazzare anche qualcun altro? Quasi sicuramente non si saprà mai. Ma quest ...Un boato avvertito in mezza città e un’alta colonna di fumo; il fatto è accaduto dopo pranzo, poco prima delle 14. Dunque, non è un attentato, come si teme in città, ma un tragico incidente avvenuto f ...