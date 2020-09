Un gruppo di aziende vuole mettere fine alla “tassa” di Apple (Di venerdì 25 settembre 2020) (Photo by Budrul Chukrut/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)L’unione fa la forza. Dopo aver avviato separatamente diverse battaglie legali, ora alcune delle principali aziende tecnologiche che contestano ad Apple la politica commerciale che impone una sorta di “ritenuta” per i pagamenti in-app, hanno deciso di coalizzarsi per richiedere alle autorità antitrust un intervento per modificare quella pratica. Così si è creata la Coalition for App Fairness, una organizzazione non profit che raccoglie tra, tra gli altri, importanti aziende come Spotify ed Epic Games, tra le più agguerrite nelle denunce contro il colosso di Cupertino. Al centro delle richieste della coalizione c’è la modifica della tanto contestata politica messa in campo da Apple tramite il suo ... Leggi su wired (Di venerdì 25 settembre 2020) (Photo by Budrul Chukrut/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)L’unione fa la forza. Dopo aver avviato separatamente diverse battaglie legali, ora alcune delle principalitecnologiche che contestano adla politica commerciale che impone una sorta di “ritenuta” per i pagamenti in-app, hanno deciso di coalizzarsi per richiedere alle autorità antitrust un intervento per modificare quella pratica. Così si è creata la Coalition for App Fairness, una organizzazione non profit che raccoglie tra, tra gli altri, importanticome Spotify ed Epic Games, tra le più agguerrite nelle denunce contro il colosso di Cupertino. Al centro delle richieste della coalizione c’è la modifica della tanto contestata politica messa in campo datramite il suo ...

AliManfredini : RT @SanofiIT: Alessandro Aquilio è il nuovo Direttore Comunicazione di Sanofi Italia. Ha iniziato la sua carriera in Sanofi, poi ha lavorat… - santini_el : RT @SanofiIT: Alessandro Aquilio è il nuovo Direttore Comunicazione di Sanofi Italia. Ha iniziato la sua carriera in Sanofi, poi ha lavorat… - SanofiIT : Alessandro Aquilio è il nuovo Direttore Comunicazione di Sanofi Italia. Ha iniziato la sua carriera in Sanofi, poi… - ITALICOM1 : DXC Technology: nuove nomine nel gruppo manageriale - bicimagazineit : Grazie al primo pignone da 9 denti, l'esclusiva e innovativa trasmissione 1x13 specifica per gravel offre una gamma… -

Ultime Notizie dalla rete : gruppo aziende Un gruppo di aziende vuole mettere fine alla tassa di Apple Wired.it Pronostici Liga, 3° giornata: Esordio per Barça e Atletico. Per il Real insidia Betis

La tua privacy è molto importante per la nostra Azienda, e per tutelarla al meglio ti forniamo queste note in cui troverai indicazioni sul tipo di informazioni raccolte online e sulle varie possibilit ...

Lagardère finalizza l’alleanza con il gruppo Arnault. Ma intanto il fondo Qatar Holding si schiera con Vivendi e Amber

Le famiglie Arnault e Lagardère hanno finalizzato l’alleanza annunciata lo scorso 25 maggio. Lo si legge in una nota in cui viene indicato che il Gruppo Arnault (Lvmh) entra in possesso, attraverso la ...

La tua privacy è molto importante per la nostra Azienda, e per tutelarla al meglio ti forniamo queste note in cui troverai indicazioni sul tipo di informazioni raccolte online e sulle varie possibilit ...Le famiglie Arnault e Lagardère hanno finalizzato l’alleanza annunciata lo scorso 25 maggio. Lo si legge in una nota in cui viene indicato che il Gruppo Arnault (Lvmh) entra in possesso, attraverso la ...