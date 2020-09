Ultimo disperato tentativo: Di Maio torna a Napoli (Di venerdì 25 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – torna nella sua Pomigliano d’Arco il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio. Dopo la secchiata di acqua ricevuta a San Giorgio a Cremano, forse segno premonitore della sconfitta del suo Movimento 5 Stelle, il buon Luigi non si ferma e continua a spostarsi in Campania per raccogliere consensi. Da Ariano Irpino a Giugliano fino a Pomigliano, sabato 26 settembre sarà una giornata ricca di impegni per Di Maio. A Giugliano il ministro degli Esteri sosterrà il Candidato Sindaco Nicola Pirozzi al ballottaggio e incontrerà i cittadini presso Party House 5inque Sensi, località Varcaturo. “Chiedo ai cittadini di gestire al meglio questo voto, questo appuntamento elettorale, perché significa mettere le chiavi di una parte di quei miliardi ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 25 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutinella sua Pomigliano d’Arco il ministro degli Esteri, Luigi Di. Dopo la secchiata di acqua ricevuta a San Giorgio a Cremano, forse segno premonitore della sconfitta del suo Movimento 5 Stelle, il buon Luigi non si ferma e continua a spostarsi in Campania per raccogliere consensi. Da Ariano Irpino a Giugliano fino a Pomigliano, sabato 26 settembre sarà una giornata ricca di impegni per Di. A Giugliano il ministro degli Esteri sosterrà il Candidato Sindaco Nicola Pirozzi al ballottaggio e incontrerà i cittadini presso Party House 5inque Sensi, località Varcaturo. “Chiedo ai cittadini di gestire al meglio questo voto, questo appuntamento elettorale, perché significa mettere le chiavi di una parte di quei miliardi ...

RosalbaSegatori : RT @galatacla: GLASGOW, Regno Unito Abdul Safi, richiedente asilo afghano, accampato fuori del Ministero degli Interni ha iniziato lo scio… - silvamarcoange1 : RT @galatacla: GLASGOW, Regno Unito Abdul Safi, richiedente asilo afghano, accampato fuori del Ministero degli Interni ha iniziato lo scio… - 19Gabriele84 : strano che #salvini non dica una parola sullo straniero #Suarez. Sarà perché non nero, non povero, non disperato, non ultimo. - mariandres2014 : RT @galatacla: GLASGOW, Regno Unito Abdul Safi, richiedente asilo afghano, accampato fuori del Ministero degli Interni ha iniziato lo scio… - VittorioPalumbo : RT @galatacla: GLASGOW, Regno Unito Abdul Safi, richiedente asilo afghano, accampato fuori del Ministero degli Interni ha iniziato lo scio… -

Ultime Notizie dalla rete : Ultimo disperato Duplice omicidio: autopsia sui corpi delle vittime, perquisizioni nelle case LeccePrima “L’Ultimo Sesso al Tempo della Peste” con un racconto di Carlo Pasquini

“L’ultimo sesso al tempo della peste” è una raccolta di racconti curata da Filippo Tuena, in cui sono raccolti più di 50 contributi da altrettanti autori che cercano di rispondere alla domanda: come è ...

Quelle grida disperate d’aiuto e i soccorsi dei vicini di casa «Lei a terra, lui impietrito»

La prima ad aiutare Marinella è stata un’infermiera che risiede poco distante Il ricordo delle amiche volontarie: amava gli animali, era generosa e sensibile Viviana Zamarian / Aquileia «Aiuto, aiutat ...

“L’ultimo sesso al tempo della peste” è una raccolta di racconti curata da Filippo Tuena, in cui sono raccolti più di 50 contributi da altrettanti autori che cercano di rispondere alla domanda: come è ...La prima ad aiutare Marinella è stata un’infermiera che risiede poco distante Il ricordo delle amiche volontarie: amava gli animali, era generosa e sensibile Viviana Zamarian / Aquileia «Aiuto, aiutat ...