Tuttosport: Llorente potrebbe tornare alla Juventus (Di venerdì 25 settembre 2020) Clamorosa novità per quanto riguarda il possibile futuro di Llorente che arriva oggi da Tuttosport. Secondo il quotidiano sportivo infatti, qualora non si dovesse concretizzare la trattativa della Juve con il Tottenham per Kean, i bianconeri potrebbero virare sullo spagnolo del Napoli Arrivato al Napoli un anno fa a parametro zero dal Tottenham, è fuori rosa e conta di potersi svincolare. La società azzurra non perderebbe nulla e risparmierebbe circa 3,5 milioni di ingaggio lordo, 2,5 netti grazie al decreto crescita. alla Juventus lo stesso stipendio costerebbe circa circa 4,8 milioni, perché essendo Llorente già in Italia del decreto non potrebbe usufruire: comunque un milione in meno rispetto ai 3 milioni netti di Kean. Lo ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 25 settembre 2020) Clamorosa novità per quanto riguarda il possibile futuro diche arriva oggi da. Secondo il quotidiano sportivo infatti, qualora non si dovesse concretizzare la trattativa della Juve con il Tottenham per Kean, i bianconeriro virare sullo spagnolo del Napoli Arrivato al Napoli un anno fa a parametro zero dal Tottenham, è fuori rosa e conta di potersi svincolare. La società azzurra non perderebbe nulla e risparmierebbe circa 3,5 milioni di ingaggio lordo, 2,5 netti grazie al decreto crescita.lo stesso stipendio costerebbe circa circa 4,8 milioni, perché essendogià in Italia del decreto nonusufruire: comunque un milione in meno rispetto ai 3 milioni netti di Kean. Lo ...

napolista : Tuttosport: #Llorente potrebbe tornare alla #Juventus La società azzurra non perderebbe nulla e risparmierebbe cir… - sscalcionapoli1 : Tuttosport - Llorente, l'Inter accelera: il Napoli si accontenterebbe di un indennizzo #calciomercato - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: TUTTOSPORT - Accelerata dell'Inter per Fernando Llorente, l'alternativa è Giroud - petrazzuolo : RT @napolimagazine: TUTTOSPORT - Accelerata dell'Inter per Fernando Llorente, l'alternativa è Giroud - InterMagazine2 : TUTTOSPORT - Accelerata dell'Inter per Fernando Llorente, l'alternativa è Giroud -