Tragedia nel Riminese: tredicenne cade dal balcone di un hotel (Di venerdì 25 settembre 2020) Un piccolo innocente muore in circostanze non del tutto chiare. Tredici anni ed una vita spezzata da una caduta. Cosa è accaduto? In questi giorni in cui la nostra nazione è sconvolta dalla morte di Willy, quella di Maria Paola ed il recentissimo omicidio di Daniele de Santis e della sua fidanzata Eleonora Manta è … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di venerdì 25 settembre 2020) Un piccolo innocente muore in circostanze non del tutto chiare. Tredici anni ed una vita spezzata da una caduta. Cosa è accaduto? In questi giorni in cui la nostra nazione è sconvolta dalla morte di Willy, quella di Maria Paola ed il recentissimo omicidio di Daniele de Santis e della sua fidanzata Eleonora Manta è … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

iltirreno : Tragedia nella notte in provincia di Pisa: barista muore nel giorno del suo compleanno - CancianiRenzo : “Potevo fare di quest’aula sorda e grigia un bivacco di manipoli. Potevo sprangare il Parlamento...'così nel '22 MU… - terricenum : NEL MODO DI PRENDERE LE FORBICI, MI SONO VOLATE IN ARIA E MI STAVO UCCIDENDO PER SBAGLIO. CHE TRAGEDIA IMMANE SAREBBE STATA. - soniasicco : @Sinaloa_Cowboys @DiscoverTrieste @il_piccolo @TriestinaCalcio @IrciIst @IveserVenezia @robertourizio @ComTriestina… - giampodda : RT @ksnt63: Non è più obbligatoria mascherina all'aperto Eppure qui nel mio paese della #lombardia tutti la portiamo Solo chi ha toccato co… -