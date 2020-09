Serve un Recovery Plan green | senza greenwashing

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 25 settembre 2020) Tornano finalmente in piazza, nel rispetto delle norme anti Covid, le ragazze e i ragazzi dei Fridays for Future di tutto il mondo. Oggi infatti è la Giornata globale di azione per la giustizia climatica lanciata da Greta Thunberg e sarà un’anteprima dello Sciopero italiano per il clima del 9 ottobre, appuntamenti ai quali parteciperà anche Legambiente con i suoi volontari impegnati anche questo week-end con Puliamo il mondo.Dopo il calo di attenzione dovuto alla drammatica emergenza sanitaria in corso, è arrivato il momento di far riemergere con forza il tema della lotta alla crisi climatica, soprattutto in un momento storico in cui in tutto il mondo si sta rilanciando l’economia con rilevantissime somme di denaro pubblico.Anche questa volta l’Europa è stata capofila con i 750 miliardi di euro delFund. Con ...