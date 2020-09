Sant’Antimo | Gaetano perde entrambe le gambe dopo sparatoria | parla il fratello

Leggi su teleclubitalia

(Di venerdì 25 settembre 2020) Sant’Antimo. Un bravissimo ragazzo, onesto e gran lavoratore. I vicini di casa lo descrivono con affetto e sono in pena per il giovane 21enne colpito da sei colpi di pistola allel’altro giorno.oggi a causa di questa vile aggressione non ha più leleI medici sono … L'articolo Sant’Antimo,leilTeleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.