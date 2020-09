Reazione a Catena 24 settembre 2020: i Tre alla Seconda (video) (Di venerdì 25 settembre 2020) Il video dell’Ultima Catena di Reazione a Catena di stasera, 24 settembre 2020. Il gioco di Rai1, anche quest’anno condotto da Marco Liorni, ha visto rimanere campioni i Tre alla Seconda. Avevano partecipato al gioco già nel 2017 e hanno deciso di riprovarci…con grande successo, visti i risultati! I Tre alla Seconda – Marco, Francesco e Tommaso, i Fratelli Bartoloni -, al loro ventiquattresimo tentativo sono riusciti ad indovinare ancora una volta la parola misteriosa de L’Ultima Catena, che stasera, dopo qualche dimezzamento, valeva 27.750 euro. Il loro montepremi totale va così a circa 249.000 euro. Il gioco finale L’Ultima Catena ... Leggi su ascoltitv (Di venerdì 25 settembre 2020) Ildell’Ultimadidi stasera, 24. Il gioco di Rai1, anche quest’anno condotto da Marco Liorni, ha visto rimanere campioni i Tre. Avevano partecipato al gioco già nel 2017 e hanno deciso di riprovarci…con grande successo, visti i risultati! I Tre– Marco, Francesco e Tommaso, i Fratelli Bartoloni -, al loro ventiquattresimo tentativo sono riusciti ad indovinare ancora una volta la parola misteriosa de L’Ultima, che stasera, dopo qualche dimezzamento, valeva 27.750 euro. Il loro montepremi totale va così a circa 249.000 euro. Il gioco finale L’Ultima...

StefanoGuerrera : non è finita l’estate perché non è finito Reazione a Catena - voltoincognito : Emma si emoziona ed io piango. è na reazione a catena. #XF2020 - _la_cole_ : RT @smilespostyles: cioè reazione a catena è finito da duecento anni ed è ancora in tendenza, VIA VIA, lascia spazio a noi SOY DE VOLAR OU… - smilespostyles : cioè reazione a catena è finito da duecento anni ed è ancora in tendenza, VIA VIA, lascia spazio a noi SOY DE VOLAR OUT NOW - 48482f1fe4c9458 : #isolitiignoti il domandone??è peggio della rivista di reazione a catena?? -