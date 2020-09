PS5 avrà un sistema I/O iper avanzato e ottimizzato grazie alla compressione di Oodle Texture (Di venerdì 25 settembre 2020) Da quando Tim Sweeney, CEO di Epic Games, ha spiegato i vantaggi architettonici di PS5 rispetto a PC e piattaforme rivali, il sistema di input/output (I/O) di questa console next-gen ha suscitato molte discussioni. In teoria, l'SSD Samsung 980 Pro NVMe, che utilizza anche l'interfaccia PCIe 4.0, dovrebbe superare l'SSD integrata in PS5 in termini di prestazioni grezze. Ma a giudicare dalla larghezza di banda I/O ufficialmente elencata da Sony, la console può raggiungere una velocità di trasferimento di 5,5 GB/s senza comprimere i dati, mentre dopo aver abilitato la compressione si ha una velocità equivalente a 8-9 GB/s.Tuttavia, un nuovo rapporto afferma che la partnership creata con Oodle dovrebbe consentire a PS5 di andare oltre nella compressione dei dati e nell'aumento della ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 25 settembre 2020) Da quando Tim Sweeney, CEO di Epic Games, ha spiegato i vantaggi architettonici di PS5 rispetto a PC e piattaforme rivali, ildi input/output (I/O) di questa console next-gen ha suscitato molte discussioni. In teoria, l'SSD Samsung 980 Pro NVMe, che utilizza anche l'interfaccia PCIe 4.0, dovrebbe superare l'SSD integrata in PS5 in termini di prestazioni grezze. Ma a giudicare dlarghezza di banda I/O ufficialmente elencata da Sony, la console può raggiungere una velocità di trasferimento di 5,5 GB/s senza comprimere i dati, mentre dopo aver abilitato lasi ha una velocità equivalente a 8-9 GB/s.Tuttavia, un nuovo rapporto afferma che la partnership creata condovrebbe consentire a PS5 di andare oltre nelladei dati e nell'aumento della ...

