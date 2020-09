Pensioni: sono il 17% del Pil nel 2020, un vero record (Di venerdì 25 settembre 2020) Il 17% del nostro Pil va in Pensioni nel 2020. Si tratta di una cifra record e la Ragioneria generale ha calcolato che nei prossimi dieci anni potrebbe esserci uno scostamento dello 0,8% del Pil a causa della pandemia e dei pre-pensionamenti del Governo “Conte-1”. Nel 2020 la spesa per le Pensioni rappresenta il 17% del Pil, che … L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di venerdì 25 settembre 2020) Il 17% del nostro Pil va innel. Si tratta di una cifrae la Ragioneria generale ha calcolato che nei prossimi dieci anni potrebbe esserci uno scostamento dello 0,8% del Pil a causa della pandemia e dei pre-pensionamenti del Governo “Conte-1”. Nella spesa per lerappresenta il 17% del Pil, che … L'articolo proviene da YesLife.it.

