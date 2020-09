Paziente 1 di Lucca muore 7 mesi dopo il ricovero per Coronavirus (Di venerdì 25 settembre 2020) E’ morto dopo circa sette mesi dall’individuazione della patologia il ‘Paziente 1’ di Lucca per Coronavirus, Marco Bonini, che venne diagnosticato l′1 marzo e che dal 5 marzo è stato ricoverato in ospedale affrontando un calvario di cure e interventi da cui non si è più ripreso.Per motivi di lavoro faceva frequenti trasferte nel Nord Italia ed è così che è stato contagiato. Abitava a Lammari, frazione di Capannori, come ricordano stamani i giornali locali dopo aver appreso del decesso dal sindaco Luca Menesini che lo ha reso noto su Fb: “Ci ha lasciati Marco, contagiato dal Coronavirus il 1 marzo scorso, e che da marzo ad oggi ha lottato per superare prima il Covid-19 e poi le conseguenze che ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 25 settembre 2020) E’ mortocirca settedall’individuazione della patologia il ‘1’ diper, Marco Bonini, che venne diagnosticato l′1 marzo e che dal 5 marzo è stato ricoverato in ospedale affrontando un calvario di cure e interventi da cui non si è più ripreso.Per motivi di lavoro faceva frequenti trasferte nel Nord Italia ed è così che è stato contagiato. Abitava a Lammari, frazione di Capannori, come ricordano stamani i giornali localiaver appreso del decesso dal sindaco Luca Menesini che lo ha reso noto su Fb: “Ci ha lasciati Marco, contagiato dalil 1 marzo scorso, e che da marzo ad oggi ha lottato per superare prima il Covid-19 e poi le conseguenze che ...

