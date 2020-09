Mostra ' atmosfere narranti' al Castello dell' Abate | ecco il programma

VivereSalerno : mostra di pittura dell’artista Mario Ricco “Atmosfere Narranti promossa dall’Associazione Culturale Galleria d’arte… - infocampania : CASTELLABATE - VIA ALLA MOSTRA “ATMOSFERE NARRANTI “ AL CASTELLO DELL’ABATE - cilentonotizie : MOSTRA “ATMOSFERE NARRANTI “ AL CASTELLO DELL’ABATE DAL 26 SETTEMBRE 2020 - InfoCilentoWeb : A #Castellabate la mostra di pittura “Atmosfere Narranti” #CastellabateNotizie #Cilento #CilentoNotizie… - carseri : RT @mercantefiera: Dalla mostra collaterale sugli anni ruggenti al ritorno della piattaforma online Teaser in partnership con Antico Antico… -

Ultime Notizie dalla rete : Mostra atmosfere

Cilento Notizie

È arrivato l’autunno in Animal Crossing – New Horizons, con ghiande e pigne che cadono dagli alberi, in attesa di essere usate per nuovi schemi fai da te. Tuttavia, ci sono molte altre sorprese in ram ...(di Angela Coarelli) (ANSA) - ROMA, 25 SET - Una inedita speranza illumina i nuovi lavori di Giusy Lauriola, che trasudano un sentimento riappropriato, tradotto in atmosfere che ci parlano di convivia ...