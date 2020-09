Mondiali di ciclismo | Ganna vince l' oro nella cronometro su strada

(Di venerdì 25 settembre 2020) Filippoha conquistato il titolo mondialesudidisputata oggi a Imola . Il piemontese è il primo azzurro a trionfare in questa prova iridata, che si disputò per...

LiaCapizzi : ORO di Filippo Ganna nella cronometro ai Mondiali di Ciclismo di Imola. Che impresa! Il 24enne piemontese 'volante'… - SkySport : ULTIM'ORA CICLISMO Mondiali, Filippo Ganna vince la crono maschile 2° il belga Van Aert, 3° lo svizzero Kung… - sbonaccini : Presentati Mondiali di Ciclismo che si correranno da domani a domenica a Imola. Solo pochi mesi fa sembrava impossi… - Cavalierpadano : RT @matteosalvinimi: Vittoria italiana ai mondiali di ciclismo! Filippo Ganna, 24 anni di Verbania, campione del mondo della cronometro! ????… - Ansa_ER : Ciclismo: Mondiali, felicità Ganna 'Ho coronato un sogno'. 'Questo titolo iridato lo festeggerò con la mia famiglia… -

Filippo Ganna ha conquistato il titolo mondiale nella cronometro su strada di ciclismo disputata oggi a Imola. Il piemontese è il primo azzurro a trionfare in questa prova iridata, che si disputò per ..."Era un sogno per me, sono molto contento. Ho avuto un grande supporto dalla macchina, ringrazio il mio team e la Nazionale azzurra, la Federazione. Negli ultimi tempi ho cercato di tenere lontana da ...