Microsoft Flight Simulator ha un nuovo inaspettato Flight Stick in un controller Xbox ingegnosamente modificato (Di venerdì 25 settembre 2020) Flight Simulator è uscito e Squadrons è in arrivo. Quale momento migliore per giocare a giochi che richiedono costose periferiche dedicate! Purtroppo però, periferiche dedicate a giochi di volo sono decisamente costose. Ma forse qualcuno ha una soluzione più economica per gli appassionati di questi tipi di titoli. Un utente, infatti, ha deciso di creare un Flight Stick partendo da un controller Xbox. Progettato da Akaki Kuumeri, questa mod HOTAS (hands on throttle-and-Stick) è stampata in 3D e fornisce un tipo di periferica confortevole per rendere il volo nei videogiochi decisamente divertente.Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di venerdì 25 settembre 2020)è uscito e Squadrons è in arrivo. Quale momento migliore per giocare a giochi che richiedono costose periferiche dedicate! Purtroppo però, periferiche dedicate a giochi di volo sono decisamente costose. Ma forse qualcuno ha una soluzione più economica per gli appassionati di questi tipi di titoli. Un utente, infatti, ha deciso di creare unpartendo da un. Progettato da Akaki Kuumeri, questa mod HOTAS (hands on throttle-and-) è stampata in 3D e fornisce un tipo di periferica confortevole per rendere il volo nei videogiochi decisamente divertente.Leggi altro...

Eurogamer_it : Qualcuno ha trasformato il controller #Xbox nel Flight Stick perfetto per #FlightSimulator. - gigiandroid85_n : RT @XboxItalia: Il tuo viaggio con #MicrosoftFlightSimulator è appena iniziato! Prossima fermata: Giappone! ???? - Asgard_Hydra : Microsoft Flight Simulator: il primo aggiornamento del mondo è per il Giappone - Asgard_Hydra : Microsoft Flight Simulator: il primo update gratuito includerà il Monte Fuji e Tokyo - Eurogamer_it : In arrivo un aggiornamento di #MicrosoftFlightSimulator dedicato al Giappone. -