Metal Gear Solid 1 e 2 arrivano ufficialmente su PC (Di venerdì 25 settembre 2020) Dopo tante voci di corridoio, arriva la conferma che Metal Gear Solid 1 e Metal Gear Solid 2: Substance, arriveranno su PC Konami ha stretto un accordo con GOG.com, così da eseguire il porting di Metal Gear Solid 1 e 2, insieme al primissimo Metal Gear (del 1987) e alla Konami Collector’s Series: Castlevania & Contra, e metterli a disposizione dei giocatori PC. Confermato: Metal Gear Solid 1 e 2 arrivano su PC Dopo quasi vent’anni, Metal Gear Solid e Metal Gear Solid 2 subiscono una nuova operazione di porting ... Leggi su tuttotek (Di venerdì 25 settembre 2020) Dopo tante voci di corridoio, arriva la conferma che1 e2: Substance, arriveranno su PC Konami ha stretto un accordo con GOG.com, così da eseguire il porting di1 e 2, insieme al primissimo(del 1987) e alla Konami Collector’s Series: Castlevania & Contra, e metterli a disposizione dei giocatori PC. Confermato:1 e 2su PC Dopo quasi vent’anni,2 subiscono una nuova operazione di porting ...

