Messaggio Medjugorje 25 settembre 2020: “La misura del vostro vivere sia l’amore” (Di venerdì 25 settembre 2020) Come ogni 25 del mese a partire dal 1981 (quando avvenne la prima apparizione, il 24 giugno) i fedeli di tutto il mondo attendono il Messaggio della Madonna di Medjugorje, che verrà riportato come sempre dalla veggente Marija. In coda potete leggere il Messaggio della Regina della Pace di oggi 25 agosto 2020. Di seguito, … L'articolo Messaggio Medjugorje 25 settembre 2020: “La misura del vostro vivere sia l’amore” NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di venerdì 25 settembre 2020) Come ogni 25 del mese a partire dal 1981 (quando avvenne la prima apparizione, il 24 giugno) i fedeli di tutto il mondo attendono ildella Madonna di, che verrà riportato come sempre dalla veggente Marija. In coda potete leggere ildella Regina della Pace di oggi 25 agosto. Di seguito, … L'articolo25: “Ladelsia l’amore” NewNotizie.it.

RadioMariaITA : H. 21:00 Marija di Medjugorje in diretta con P. Livio per il messaggio della Regina della Pace Padre Livio - TonyBass02 : Messaggio del 25 Settembre 2020 rivolto alla Parrocchia attraverso la veggente Marija di #Medjugorje. @RadioMariaITA - PeruPromocion : RT @RadioMariaITA: ???????? Carissimi, è OnLine la telefonata di MARIJA DA MEDJUGORJE IN DIRETTA CON P. LIVIO per il messaggio della REGINA DEL… - RosyaMaria : Messaggio del 25 settembre 2020 a Marija - Medjugorje - SandraPutzolu : RT @CiaoKarol: CARI FIGLI! SONO CON VOI COSÌ A LUNGO PERCHÉ DIO È GRANDE NEL SUO AMORE E NELLA MIA PRESENZA. FIGLIOLI, VI INVITO A RITORNAR… -

Ultime Notizie dalla rete : Messaggio Medjugorje Madonna di Medjugorje/ Messaggio 25 settembre, Hoser: 'Qui si scopre spiritualità' Il Sussidiario.net Madonna di Medjugorje/ Messaggio 25 settembre, Hoser: “Qui si scopre spiritualità”

In attesa del messaggio della Madonna di Medjugorje di oggi, venerdì 25 settembre 2020, possiamo affidarci a quello che ha affidato a Ivan nei giorni scorsi, anche perché sono sempre significativi. “C ...

Grande Fratello Vip, messaggio di Paolo Brosio dall'ospedale: "Momento non facile, mi serve l'aiuto di Dio"

Paura per Paolo Brosio, il cui ingresso al Grande Fratello Vip era previsto durante la seconda puntata del reality, venerdì 19 settembre . Un'assenza confermata in diretta da Alfonso Signorini su Cana ...

In attesa del messaggio della Madonna di Medjugorje di oggi, venerdì 25 settembre 2020, possiamo affidarci a quello che ha affidato a Ivan nei giorni scorsi, anche perché sono sempre significativi. “C ...Paura per Paolo Brosio, il cui ingresso al Grande Fratello Vip era previsto durante la seconda puntata del reality, venerdì 19 settembre . Un'assenza confermata in diretta da Alfonso Signorini su Cana ...