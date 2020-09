Mes, Renzi: “Allucinante non aver ancora avviato procedure” (Di venerdì 25 settembre 2020) NAPOLI – “È allucinante non aver ancora fatto partire la procedura del Mes”. Lo dice il leader di Italia Viva Matteo Renzi durante una conferenza stampa a Napoli. “Lo diremo al presidente del Consiglio in aula quando verra’ a parlarci di Recovery Fund. Italia Viva – aggiunge – e’ convintamente dalla parte di chi chiede soldi per la sanita’ pubblica”. “Al Movimento 5 Stelle – prosegue Renzi – diciamo: facciano anche le loro discussioni. Ma qui c’e’ un problema enorme che riguarda il futuro del nostro Paese. Noi abbiamo bisogno dei soldi del Mes”. Leggi su dire (Di venerdì 25 settembre 2020) NAPOLI – “È allucinante non aver ancora fatto partire la procedura del Mes”. Lo dice il leader di Italia Viva Matteo Renzi durante una conferenza stampa a Napoli. “Lo diremo al presidente del Consiglio in aula quando verra’ a parlarci di Recovery Fund. Italia Viva – aggiunge – e’ convintamente dalla parte di chi chiede soldi per la sanita’ pubblica”. “Al Movimento 5 Stelle – prosegue Renzi – diciamo: facciano anche le loro discussioni. Ma qui c’e’ un problema enorme che riguarda il futuro del nostro Paese. Noi abbiamo bisogno dei soldi del Mes”.

