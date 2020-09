Males | la trattativa di Faggiano | tutto ebbe inizio il 18 giugno

(Di venerdì 25 settembre 2020) Darianal Genoa: è una notizia ufficiale da poche ore, ma possiamo definirla ladi Danieleaddirittura il 18, oltre tre mesi fa! Quel giorno vi raccontammo che l’Inter avrpreso l’attaccante dal Lucerna per poi girarlo a Daniele, a quei tempi ancora direttore sportivo del Parma. Ma poi, una volta andato al Genoa, il direttore sportivo decise di portarlo in Liguria, come abbiamo segnalato, visto cheera stato una sua intuizione. Vi abbiamo raccontato, dal 18all’ufficialità di poche ore fa, oltre tre mesi dopo… Foto: sito Genoa L'articolo proviene da Alfredo ...

Il Genoa è alla ricerca di forze fresche davanti: dopo l’acquisto di Marko Pjaca, in prestito dalla Juventus, oggi ha finalizzato la trattativa per Darian Males. L’attaccante svizzero arriva in presti ...Qualche settimana fa, dopo essere arrivato dal Lucerna, Darian Males aveva firmato un contratto che lo legava l'Inter. Una trattativa durata qualche mese che ha avuto come epilogo quello che tutti si ...