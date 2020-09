Lorella Cuccarini risponde a Tommaso Zorzi con il classico «non sono contro gli omosessuali, ma» (Di venerdì 25 settembre 2020) Lorella Cuccarini risponde a Tommaso Zorzi dopo l’insulto che il concorrente della casa del GF Vip le ha rivolto durante la diretta no stop della trasmissione Mediaset. Un’espressione poco educata e irrispettosa nei confronti di una protagonista della televisione italiana, accusata, nella fattispecie, di essere contraria ai diritti LGBT. Vista la vasta eco mediatica che la frase di Tommaso Zorzi ha avuto, Lorella Cuccarini ha voluto scrivere un lungo post su Instagram in cui ha chiarito la sua posizione. Cadendo, però, nella consueta trappola del «non sono contro gli omosessuali, ma». LEGGI ANCHE > Lo staff della Vita in diretta si dissocia da ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 25 settembre 2020)dopo l’insulto che il concorrente della casa del GF Vip le ha rivolto durante la diretta no stop della trasmissione Mediaset. Un’espressione poco educata e irrispettosa nei confronti di una protagonista della televisione italiana, accusata, nella fattispecie, di essere contraria ai diritti LGBT. Vista la vasta eco mediatica che la frase diha avuto,ha voluto scrivere un lungo post su Instagram in cui ha chiarito la sua posizione. Cadendo, però, nella consueta trappola del «nongli, ma». LEGGI ANCHE > Lo staff della Vita in diretta si dissocia da ...

Tommaso Zorzi stronca Lorella Cuccarini e lei risponde: “Se avessi un figlio gay…”

