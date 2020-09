Ligue 1 2020/2021, il Lille non si ferma: 2-0 al Nantes e primo posto (Di venerdì 25 settembre 2020) Un autogol e un rigore decidono l’anticipo di campionato in Ligue 1 2020/2021 e anche la testa della classifica. Il Lille batte il Nantes per 2-0 e conquista momentaneamente la vetta del campionato a quota undici punti. Dopo il pareggio per 1-1 contro il Marsiglia, il Lille torna alla vittoria e lo fa grazie all’autogol di Pallois al 43′ e il rigore all’85’ di Yilmaz. Il Lille si porta a +1 per una notte su Saint Etienne e Rennes mentre il Nantes resta a quota cinque punti e rischia di essere inglobata nella zona retrocessione. Nel prossimo match il Lille dovrà vedersela in trasferta contro lo Strasburgo. Leggi su sportface (Di venerdì 25 settembre 2020) Un autogol e un rigore decidono l’anticipo di campionato ine anche la testa della classifica. Ilbatte ilper 2-0 e conquista momentaneamente la vetta del campionato a quota undici punti. Dopo il pareggio per 1-1 contro il Marsiglia, iltorna alla vittoria e lo fa grazie all’autogol di Pallois al 43′ e il rigore all’85’ di Yilmaz. Ilsi porta a +1 per una notte su Saint Etienne e Rennes mentre ilresta a quota cinque punti e rischia di essere inglobata nella zona retrocessione. Nel prossimo match ildovrà vedersela in trasferta contro lo Strasburgo.

