Le linee guida della Commissione confermano l'indirizzo green per i Recovery Plan nazionali (Di venerdì 25 settembre 2020) Supportare la transizione green e digitale dovrebbe essere un obiettivo centrale per il Piano italiano di rilancio. Lo ribadiscono chiaramente le linee guida della Commissione europea diffuse il 17 settembre (Document guidance to member states Recovery and resilience Plans–SWD , 2020, 205) Gli Stati membri sono invitati a informare come i loro piani nazionali contribuiscano a raggiungere i sette obiettivi principali individuati dalla Comunicazione nella strategia di crescita sostenibile del 2021: supportare l'integrazione negli edifici e nei settori almeno del 40% dei 500 Gw di energia rinnovabile necessari al 2030 e almeno 6 GW di potenza impegnata per l'elettrolisi per la produzione di un milione di tonnellate ...

