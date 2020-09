Lazio: Reina "qui per far crescere squadra e Strakosha" (Di venerdì 25 settembre 2020) ANSA, - ROMA, 25 SET - "Sono contento di far parte del progetto. Cercherò di far crescere la squadra, è una realtà importante del calcio in Italia, ora puntiamo a crescere anche in Europa e di ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 25 settembre 2020) ANSA, - ROMA, 25 SET - "Sono contento di far parte del progetto. Cercherò di farla, è una realtà importante del calcio in Italia, ora puntiamo aanche in Europa e di ...

MassimoChiaram7 : RT @AnsaRomaLazio: Lazio: Reina 'qui per far crescere squadra e Strakosha'. Il portiere spagnolo: 'Con me anche Donnarumma migliorato tanto… - AnsaRomaLazio : Lazio: Reina 'qui per far crescere squadra e Strakosha'. Il portiere spagnolo: 'Con me anche Donnarumma migliorato… - giornali_it : Lazio, Escalante: «Un sogno essere qui». Reina: «Campionato? Obiettivo è rimanere in alto e vincerlo» #25settembre… - zazoomblog : Lazio Reina si presenta: «Mi farò trovare pronto quando sarò chiamato in causa» - #Lazio #Reina #presenta:… - laziolibera : Lazio, Escalante e Reina: 'Noi affamati di vittorie e Champions. Qui siamo al top' -