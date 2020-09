Juventus | Sconcerti | “In questo turno la Juve rischia di più”

Leggi su tuttojuve24

(Di venerdì 25 settembre 2020) Dopo un debutto in campionato brillante, con uno schiacciante 3-0 rifilato alla Sampdoria, lasi trova a dover affrontare subito un test importante. Infatti i bianconeri saranno impegnati in trasferta allo Stadio Olimpico contro la Roma, nel posticipo di domenica sera alle 20.45. Una sfida ostica che porrà Andrea Pirlo alla prima vera grande sfida di campionato. I giallorossi sono un’incognita, poichè starebbero ancora cercando la quadratura del cerchio sul mercato ed il loro capitano, Edin Dzeko, è in un momento di forma mentale particolare. Difatti il numero 9 giallorosso non ha preso parte alla scorsa gara dei capitolini, per via delle voci di mercato che lo volevano proprio alla, cosa poi non verificatasi. Sarà quindi una partita dove lacorre ...