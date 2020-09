Juventus | calciomercato a parametro zero | il PSG chiama

Leggi su tuttojuve24

(Di venerdì 25 settembre 2020) Ildelle grandi piazze europee si muove a, nessuna eccezione. Tante squadre, tra cui la, starebbero da tempo cercando di mettere a segno alcuni colpi per giocatori senza contratto oppure in scadenza in modo da risparmiare le preziose risorse economiche contenute nelle casse societarie, erose senza sosta dalla crisi dovuta all’emergenza Covid-19. Ed ecco dunque che nelle scorse settimane, all’interno delle ultimissime news di mercato della Juve, abbiamo potuto leggere tra gli altri i nomi di Edinson Cavani, Luis Suarez, Eric Maxim Choupo-Moting e, solo questa mattina, anche di Fernando Llorente. Questi alcuni dei profili circolati per quanto riguarda il reparto offensivo, ma nessuna zona del campo sarebbe esclusa dalla conta dei parametri. Fabio ...