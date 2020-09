“Io vuole imparare italiano bene” | è bufera sulla vignetta di un manuale delle elementari

Leggi su tg24.sky

(Di venerdì 25 settembre 2020) "Quest'anno iol'bene". È la frase contenuta in un libro di testo di seconda elementare, pronunciata in un’illustrazione da un bambino di colore. A segnalarlo è l'organizzazione no profit "Educare alle differenze" in un postsua pagina Facebook. La pagina del libro in questione tratta l’argomento del ritorno a scuola, e parla dei desideri dei bambini per il nuovo anno scolastico, invitando gli alunni a scriverli e poi condividerli con tutta la classe. Nelle illustrazioni contenute nella pagina ci sono alcuni esempi: tra questi, quello di un bambino nero che parla in maniera non corretta a livello di grammatica. “Scimmiotta i bambini con un linguaggio imbarazzante che sembra preso da un pessimo film degli anni Trenta", accusa Educare alle differenze.