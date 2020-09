Inter-Fiorentina, Conte: “Kolarov e Vidal portano esperienza” (Di venerdì 25 settembre 2020) Serie A, Inter-Fiorentina: la conferenza stampa di Antonio Conte: “La strada intrapresa è quella giusta”. MILANO – Prima conferenza di vigilia stagionale per Antonio Conte che ha presentato la sfida tra Inter e Fiorentina. “In queste settimane abbiamo lavorato bene – ha assicurato il tecnico nerazzurro riportato da tuttomercatoweb.com – e sono soddisfatto. Non vediamo l’ora di iniziare il nostro campionato. La nostra ambizione deve essere quella di riuscire a confermare la credibilità a livello Internazionale e faremo del nostro meglio“. I nuovi acquisti Una rosa che può contare su dei nuovi innesti. “Vidal e Kolarov – ha ammesso Conte – ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 25 settembre 2020) Serie A,: la conferenza stampa di Antonio: “La strada intrapresa è quella giusta”. MILANO – Prima conferenza di vigilia stagionale per Antonioche ha presentato la sfida tra. “In queste settimane abbiamo lavorato bene – ha assicurato il tecnico nerazzurro riportato da tuttomercatoweb.com – e sono soddisfatto. Non vediamo l’ora di iniziare il nostro campionato. La nostra ambizione deve essere quella di riuscire a confermare la credibilità a livellonazionale e faremo del nostro meglio“. I nuovi acquisti Una rosa che può contare su dei nuovi innesti. “e Kolarov – ha ammesso– ...

Inter : ?? | FOTO Inizia la settimana del nostro ritorno in @SerieA! ??? Al lavoro verso #InterFiorentina ??… - Inter : ????? | ALLENAMENTO Doppia seduta per i nerazzurri al Centro Sportivo Suning, tutte le foto ??… - matteoloc : @calciomercatoit Io apprezzo la vostra capacità di unire tifosi di Inter, Milan, Napoli, Roma, Lazio, Fiorentina , etc ... - ChriLiotta396A : Inizia ufficialmente la stagione dell'#Inter. Le parole di #Marotta alla vigilia del match con la Fiorentina. - SpazioInter : LIVE - La conferenza stampa di Antonio Conte alla vigilia di Inter-Fiorentina - -