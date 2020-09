Inter, Conte: "Incomprensioni col club? No, confronti. Vidal sta bene. Kanté? I tempi sono cambiati" (Di venerdì 25 settembre 2020) Le parole dell'allenatore dell'Inter, Antonio Conte, alla vigilia dell'esordio in Serie A che vedrà i nerazzurri affrontare la Fiorentina Leggi su 90min (Di venerdì 25 settembre 2020) Le parole dell'allenatore dell', Antonio, alla vigilia dell'esordio in Serie A che vedrà i nerazzurri affrontare la Fiorentina

ZZiliani : Riassumendo. Conte arriva all’Inter, trova tre difensori come De Vrij, Skriniar e Godin che ogni allenatore sogna d… - SkySport : Inter, Conte riparte dal trequartista: fiducia a Eriksen - AlfredoPedulla : #Ranocchia ora può dire si al #Genoa. #Smalling: occhio all’#Inter, come già segnalato, se la #Roma non chiude... A… - SpazioInter : LIVE - La conferenza stampa di Antonio Conte alla vigilia di Inter-Fiorentina - - Giovannibiasin3 : 300 milioni di euro in due sessioni di mercato L'allenatore loro prende 12 milioni di stipendio Ma l'obiettivo dic… -