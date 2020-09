Inps: accesso solo con Spid per i sussidi (Di venerdì 25 settembre 2020) Da settembre 2021 non sarà più possibile accedere ai servizi Inps con il pin. Ma già da questo ottobre l’ente non rilascerà più il codice identificativo personale. Perciò chi accede per la prima volta dovrà munirsi di Spid, mentre chi aveva già il pin, 19 milioni di utenti, lo potrà usare ancora per qualche mese. Per dotarsi di Spid bisogna rivolgersi ai nove gestori privati accreditati: Aruba, Infocert, Intesa, Lepida, Namirial, Poste, Sielte, Register e Tim. I gestori verificano i dati dell’utente e forniscono le credenziali. La richiesta è gratuita se l’iter viene completato di persona, ad esempio in un ufficio postale. Sono necessari un documento di identità e la tessera sanitaria o il tesserino del codice fiscale. Spiega ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 25 settembre 2020) Da settembre 2021 non sarà più possibile accedere ai servizicon il pin. Ma già da questo ottobre l’ente non rilascerà più il codice identificativo personale. Perciò chi accede per la prima volta dovrà munirsi di, mentre chi aveva già il pin, 19 milioni di utenti, lo potrà usare ancora per qualche mese. Per dotarsi dibisogna rivolgersi ai nove gestori privati accreditati: Aruba, Infocert, Intesa, Lepida, Namirial, Poste, Sielte, Register e Tim. I gestori verificano i dati dell’utente e forniscono le credenziali. La richiesta è gratuita se l’iter viene completato di persona, ad esempio in un ufficio postale. Sono necessari un documento di identità e la tessera sanitaria o il tesserino del codice fiscale. Spiega ...

