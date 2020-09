Il magico 2020 di Filippo Ganna, doppio oro mondiale (Di venerdì 25 settembre 2020) AGI - Dalla pista alla strada, il cronoman più forte del mondo del 2020 è l'azzurro Filippo Ganna. Un 'Cavallino rampante' in sella ad una bicicletta che vince nella patria della Ferrari. Nella cattedrale dei motori, l'autodromo 'Enzo e Dino Ferrari' di Imola che in questi giorni è la capitale del ciclismo mondiale trasformatasi in una sorta di 'bolla' contro il coronavirus, Ganna si è laureato campione del mondo della crono su strada dopo una straordinaria prestazione. Sul traguardo dopo 31,7 chilometri di un tracciato molto pianeggiante ricavato tra Imola e Tossignano, l'atleta piemontese ha concluso in 35'54 ad una media di 53 chilometri orari. Filippo Ganna, bronzo lo scorso anno a Yorkshire, oggi ... Leggi su agi (Di venerdì 25 settembre 2020) AGI - Dalla pista alla strada, il cronoman più forte del mondo delè l'azzurro. Un 'Cavallino rampante' in sella ad una bicicletta che vince nella patria della Ferrari. Nella cattedrale dei motori, l'autodromo 'Enzo e Dino Ferrari' di Imola che in questi giorni è la capitale del ciclismotrasformatasi in una sorta di 'bolla' contro il coronavirus,si è laureato campione del mondo della crono su strada dopo una straordinaria prestazione. Sul traguardo dopo 31,7 chilometri di un tracciato molto pianeggiante ricavato tra Imola e Tossignano, l'atleta piemontese ha concluso in 35'54 ad una media di 53 chilometri orari., bronzo lo scorso anno a Yorkshire, oggi ...

16.44 Ora suona l’Inno di Mameli a Imola per Filippo Ganna! L’azzurro, avvolto nella maglia arcobaleno, scoppia in un pianto struggente. Grazie a tutti per averci seguito durante questo emozionante po ...

