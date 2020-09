Gucci, la collezione diventa un fumetto per la rivista Frankenstein (Di venerdì 25 settembre 2020) Gucci continua il suo percorso di esplorazione verso forme di espressione diverse, e in collaborazione con la rivista indipendente Frankenstein, ha prodotto una zine illustrata dal titolo: The incredible story of Nokia, Gemini and Athon. Anticipata a luglio con il lancio della sezione Mx su Gucci.com, quando le pagine del sito e-commerce sono state illustrate con fumetti appositamente realizzati dall'artista Melek Zertal, la storyline, disegnata per l'occasione, raffigura gli articoli genderless Gucci Mx - tra cui la borsa Jackie 1961 indossata di recente anche da Harry Style- celebrando così la libertà e l'espressione del sé scollegati dagli stereotipi tradizionali. Oltre ai disegni originali di Zertal nel prologo e nell'epilogo della storia, i tre capitoli della zine ne ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 25 settembre 2020)continua il suo percorso di esplorazione verso forme di espressione diverse, e in collaborazione con laindipendente, ha prodotto una zine illustrata dal titolo: The incredible story of Nokia, Gemini and Athon. Anticipata a luglio con il lancio della sezione Mx su.com, quando le pagine del sito e-commerce sono state illustrate con fumetti appositamente realizzati dall'artista Melek Zertal, la storyline, disegnata per l'occasione, raffigura gli articoli genderlessMx - tra cui la borsa Jackie 1961 indossata di recente anche da Harry Style- celebrando così la libertà e l'espressione del sé scollegati dagli stereotipi tradizionali. Oltre ai disegni originali di Zertal nel prologo e nell'epilogo della storia, i tre capitoli della zine ne ...

