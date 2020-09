Grosso albero cade sulle auto: due giovani tratte in salvo. Choc in serata ai Parioli, nella Capitale (Di venerdì 25 settembre 2020) Attimi di terrore nel tardo pomeriggio di oggi nella Capitale dove, in via di Novella – nel ‘verdeggiante’ quartiere Parioli – a causa del fortissimo vento che in quel momento spazzava le strade. Probabilmente già ‘minato’ dal maltempo dei giorni precedenti, un Grosso pino marittimo è venuto giù investendo in pieno ben 4 autovetture. A rendere l’accaduto inquietante, la presenza di due ragazze a bordo di una delle auto investite dal crollo dell’albero, una Smart (nella foto). Immediato il soccorso degli uomini del gruppo Sicurezza Pubblica Emergenziale del Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale diretto da Stefano Napoli, che sono riusciti a trarre in ... Leggi su italiasera (Di venerdì 25 settembre 2020) Attimi di terrore nel tardo pomeriggio di oggidove, in via di Novella – nel ‘verdeggiante’ quartiere– a causa del fortissimo vento che in quel momento spazzava le strade. Probabilmente già ‘minato’ dal maltempo dei giorni precedenti, unpino marittimo è venuto giù investendo in pieno ben 4vetture. A rendere l’accaduto inquietante, la presenza di due ragazze a bordo di una delleinvestite dal crollo dell’, una Smart (foto). Immediato il soccorso degli uomini del gruppo Sicurezza Pubblica Emergenziale del Corpo di Polizia Locale di Romadiretto da Stefano Napoli, che sono riusciti a trarre in ...

Due alberi caduti in viale Machiavelli a Firenze. È accaduto oggi, 25 settembre intorno alle 16.20. Si tratta di due grossi platani crollati lato marciapiede all'altezza del Ristorante la Terrazza del ...

