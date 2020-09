Fedriga | Contea a Gorizia esempio di promozione del territorio

Leggi su udine20

(Di venerdì 25 settembre 2020) Questa manifestazione è undi, in massima sicurezza, della bellezza e della tipicità del nostro. Inoltre è anche un’occasione per rilanciare il logo ‘Io Sono Friuli Venezia Giulia’, come strumento per diffondere in maniera semplice e diretta la conoscenza della nostra regione e dei suoi prodotti tipici, con la prospettiva di allargare in futuro la portata di questa azione anche alla cultura. Lo ha detto oggi ail Governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano, all’inaugurazione dell’evento “, profumi di cultura europea”, a cui hanno partecipato tra gli altri anche l’assessore regionale al Patrimonio, Sebastiano Callari, e il sindaco di ...